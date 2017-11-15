AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Şahin Atandı

AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı'na Hasan Şahin atandı.



Geçtiğimiz günlerden AK Parti İl Başkanlığı yönetimine seçilen Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren'in görevinden ayrılmasının ardından yerine parti genel merkezi tarafından atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı.



Hasan Şahin, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililerine teşekkür ederek, bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağını söyledi.



Partisinin gençliğe verdiği önemin bilincinde olduğunu kaydeden Şahin, gençliğin bayrağını bir adım ileriye götürmeyi amaçladığını ifade etti. - KARABÜK