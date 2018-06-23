AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, herkesin 24 Haziran'da sandığa gitmesini istedi.

Kentte seçim çalışmalarını yürüten Erdoğan, yazılı açıklamasında, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu hatırlattı.

Yeni bir Türkiye'nin inşasını gerçekleştirmek için tüm seçmenleri oy kullanmaya ve emperyalizme karşı mazlum milletlerin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya çağıran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi, AK Parti'nin de TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi tüm halkımıza huzur ve güven getirir. Ekonomide istikrar sağlanması da ülkemizin her anlamda kalkınmasını hızlandırır. Dış güçlerin, muhalefet partileriyle görüşmeler yapmaları ülkemiz üzerindeki gizli planlarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bunun için halkımıza mutlaka ama mutlaka sandığa giderek, ülkemiz üzerinde oyun oynayanların kullandığı sözde liderler ve partilere oy vermemeleri çağrısında bulunuyorum. Dış güçler ve yerli işbirlikçilerinin sandıkta milletimizden bir kez daha tokat yemeleri lazım."