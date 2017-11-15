AK Parti Eskigediz Belde Teşkilatı TBMM'de
AK Parti Eskigediz İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti.
AK Parti Eskigediz İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.
Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz Belde Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Eskigediz Belde Gençlik kolları üyeleri ve Mahalle Muhtarları, Mecliste AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Ahmet Tan'ı ziyaret etti.
Ziyarette Eskigediz Belde Belediye Başkanı Ercan Şimşek Milletvekillerine Eskigediz yöresel bebeğini ve üzerinde Eskigediz'in resmi olan tabak hediye etti.
Başkan Şimşek, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle verimli bir görüşme yaptık. Belde sorunlarımızla ilgili görüşmelerde bulunduk. Muhtarlarımız, AK Parti Belde Başkanımız ve Belde Gençlik Kolları Üyelerimize gösterdikleri alaka ve ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA