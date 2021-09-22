AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu, vatandaşlarla bir araya geldi

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, vatandaşlarla bir araya geldi.

FIRAT (AA) - AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dolu, vatandaşlarla sorunların çözümü için her gün bir araya geldiklerini, onların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Daha çok çalışacaklarını belirten Dolu, vatandaşların her zaman yanında hizmetkarlığı için çaba harcadıklarını belirtti.

Vatandaşlarla sürekli bir araya geleceklerini aktaran Dolu, Vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve onlarla görüşmeler yapıyoruz. AK Parti kapısı her vatandaşımıza sonuna kadar açıktır. ve açık da olacak. Vatandaşımızın sorunlarının çözümü için de milletvekillerimiz bu yönde katkılar sağlıyorlar." dedi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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