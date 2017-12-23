AK Parti Erdemli'de Topçu ile Devam Dedi

AK Parti Erdemli İlçe Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Topçu, güven tazeleyerek yeniden seçildi.



AK Parti Erdemli 5. Olağan Genel Kurulu Erdemli Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in divan başkanlığını yaptığı kongrede 400 delegeyle seçime gidildi. 396 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Mehmet Topçu 278 oy, diğer başkan adayı Serkan Tanrıkulu ise 117 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.



Kongre mevcut Başkan Mehmet Topçu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi. - MERSİN