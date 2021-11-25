AK Parti Eflani İlçe Başkanı Karaman oldu

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Eflani İlçe Başkanlığı görevine Erdal Karaman'ın atandığını bildirdi.

Eflani İlçe Başkanı Muhammet Ersin Cebeci'nin görevden ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda yerin Erdal Karaman getirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı. Altınöz, "AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına atanan Erdal Karaman'a Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun yıllar Eflani İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Muhammet Ersin Cebeci'ye de teşkilatımızda yapmış olduğu hizmetlerden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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