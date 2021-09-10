AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çalıköy, Maksutlu, Kırköy, Harmanlı, Çavuşlu ve Süleymaniye köylerini ziyaret eden İba, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ziyaretlerinde, köyleri önemsediklerini belirtti.

Köylerdeki vatandaşlara ulaşıp, ihtiyaçlarını giderdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Önceki ziyaretimizde Çalıköy ve Maksutlu köylerinden tanker talebi aldık ve bu durumu Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'a iletmiştik. Şimdi ise çok şükür tankerin köyümüze teslimini gerçekleştiriyoruz. Biz tüm imkanımızla tüm gücümüzle hemşerilerimizin yanındayız. Su tankerleri Çalıköy ve Maksutlu köylerinde meskun mahal ve mesken yangınları ile özellikle traktörün giremediği yerlerde gelir getirici ağaçların sulamasında kullanılacak. Vatandaşlarımızın talebine karşılık vererek su tankerini köyümüze hibe ettikleri için Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Edirne Orman İşletme Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz.

Tabi inşallah Allah'tan temennimiz yangın gibi bir felaket ile karşılaşmayalım. Ancak olası bir yangında ise hızlıca müdahale edeceğimiz bir aracımızın olması çok kıymetli. Traktöre kolaylıkla bağlanabilen 3 tonluk su tankerimiz gölet veya herhangi bir su kaynağından kendi sistemi ile su çekebiliyor. Tazyikle su basabilen bir sistem olması nedeniyle her türlü arazi şatlarında kullanılabiliyor. Özellikle meskun mahal ve mesken yangınlarda 3. kata kadar su basılıyor."

Tüm köyleri bayındır hale getirmek için çalıştıklarını aktaran İba, "Projeler ve sorunlar hakkında bilgi alıyoruz. Talepleri dinleyip not alıyoruz. Köylere en iyi ve kaliteli hizmeti getirebilmek için çalışıyoruz. Köylerimiz bizim kıymetlilerimiz. Her birine ulaşıp, ihtiyaçlarını gidereceğiz. Edirne'yi köy köy, karış karış gezmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprü ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti - Haberler
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