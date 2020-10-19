AK Parti Derebucak ve Seydişehir ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda 7. Olağan Kongre süreci kapsamında ilçe kongrelerini Derebucak ve Seydişehir İlçe Kongrelerini de yaparak tamamladı.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda 7. Olağan Kongre süreci kapsamında ilçe kongrelerini Derebucak ve Seydişehir İlçe Kongrelerini de yaparak tamamladı.

AK Parti, Konya'da 7. Olağan Kongre sürecini Derebucak ve Seydişehir Kongrelerini de yaparak tamamladı. Korona virüs salgını sebebiyle sıkı tedbirlerin alındığı kongrelere, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 22. 23. ve 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Harun Tüfekçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkan Yardımcıları, Derebucak ve Seydişehir belediye başkanları ile bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti mensupları katıldı.

Seydişehir kongresi ile 31 ilçede kongreleri tamamladıklarının vurgusunu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev alacak arkadaşlarımızı da başarılar diliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Dağlık Karabağ'da topraklarını kurtarmak için büyük bir mücadelede bulunuyorlar. Allah yardımcıları olsun. Şehitlerimize başlığı yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devletten oluşan yapımızda kardeşlerimizin her daim destekçisiyiz" dedi.

"Dünya da mazlumların elinden tutabilmek, zalimlere dur diyebilmek için ülkemizin güçlü olması gerekiyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, teşkilat kademeleri olarak kendilerine düşen görev neyse hep birlikte o görev için mücadele ettiklerini dile getirerek, "Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla uyum içerisinde ilimize hizmet yolunda çabalıyoruz. Zor bir yoldayız ama iyi bir liderin ekibinde olmanın rahatlığıyla başımız dik alnımız açık olarak yolumuza devam ediyoruz. Cenabı hak hizmetlerimizi arttırsın, bizleri mahcup etmesin bizleri muvaffakiyet etsin. Çünkü insanların bu çalışmalara ihtiyacı var, dünyaya baktığımız zaman herkes Türkiye'den büyük medet bekliyor. Nedeni ise dünyanın vicdanı ölmüş. Modern dünyanın gözü önünde gece uyurken 4 aylık bebekler Ermeni zulmü altında hayatlarını kaybediyor. Türkiye destek verdiği için Azerbaycan hamdolsun ilerlemeye devam ediyor. Dünya da mazlumların elinden tutabilmek, zalimlere dur diyebilmek için ülkemizin güçlü olması gerekiyor bizler o yüzden görevdeyiz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından oy kullanımına geçildi. Derebucak'ta Adem Sütçü, Seydişehir'de Kemalettin Atalay güven tazeledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı