AK Parti'den 'OHAL'e hazırlıklı olun' diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'e tepki: Kara propaganda

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, 13 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.

"OHAL'E HAZIRLIKLI OLUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.

"EKONOMİK GİDİŞATLA İLGİLİ ENDİŞELERİMİ DİLE GETİRDİM"

Açıklamalarının ardından Özgenç yeni bir paylaşımda bulunmuş ve sözlerine açıklık getirmişti. Özgenç, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir" demişti. Özgenç, daha sonra yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

AK PARTİLİ TAYYAR: KARA PROPAGANDA

Özgenç'in bu sözleri tepki çekerken AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından bu iddialara ateş püskürdü. Tayyar, "Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." dedi.

ANAYASA'NIN 119. MADDESİ NE DİYOR?

Anayasa'nın 119. maddesi şöyle: "Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir."

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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