AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika

AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanlarına törenle sertifika verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanlarına törenle sertifika verildi.

AK Parti Van İI Başkanlığı tarafından hazırlanan sertifikalar, Bahçesaray'da düzenlenen programla mahalle başkanlarına verildi. Törende konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, tüm kademelerle 2023 hedeflerine hazır olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Tüm kademelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda 2023 hedeflerimize ulaşmak için durmadan çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için de değerli mahalle başkanlarınıza çok sorumluk düşüyor. Mahalle başkanlarımızla birlikte alanda daha etkili ve güçlü olacağız" dedi.

Sertifika dağıtım törenine AK Parti Van İl Başkan yardımcıları Abdullah Çalım, Mehmet Tuğrul, Mustafa Güvener, Nurullah Arslan ve Hakan Güven Sönmez de katıldı. - VAN

AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika
AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika
AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti milletvekilleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekilleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı
Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı
Mehmet Metiner, sildiği 'çift maaş' paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hande Ataizi Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:49:03. #1.16#

title