AK Parti'den mahalle başkanlarına sertifika

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanlarına törenle sertifika verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanlarına törenle sertifika verildi.

AK Parti Van İI Başkanlığı tarafından hazırlanan sertifikalar, Bahçesaray'da düzenlenen programla mahalle başkanlarına verildi. Törende konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, tüm kademelerle 2023 hedeflerine hazır olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Tüm kademelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda 2023 hedeflerimize ulaşmak için durmadan çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için de değerli mahalle başkanlarınıza çok sorumluk düşüyor. Mahalle başkanlarımızla birlikte alanda daha etkili ve güçlü olacağız" dedi.

Sertifika dağıtım törenine AK Parti Van İl Başkan yardımcıları Abdullah Çalım, Mehmet Tuğrul, Mustafa Güvener, Nurullah Arslan ve Hakan Güven Sönmez de katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı