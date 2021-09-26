AK Parti'den köylere çıkartma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'den köylere çıkartma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AK Parti'den köylere çıkartma

AK Parti Bilecik teşkilatı, merkeze bağlı Çavuşköy, Karaağaç, Erkoca ve Alpagut köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik teşkilatı, merkeze bağlı Çavuşköy, Karaağaç, Erkoca ve Alpagut köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Teşkilata ziyaretler sırasında öncülük eden Bilecik AK Parti İl Başkanı Nail Öztürk, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşların taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bilecik'in her ilçesine ve köyüne gitmeye çalıştıklarını belirtti. Vatandaşlarla birebir ilgilenmeye gayret ettiklerini aktaran Öztürk, "Bu iş samimiyet işi. Siz samimi olduğunuzda, insanımız da size çok samimi davranıyor. Bizlere dertlerini sıkıntılarını söylüyor. Bizler de vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arıyoruz" ifadesini kullandı. - BİLECİK

AK Parti'den köylere çıkartma

AK Parti'den köylere çıkartma

AK Parti'den köylere çıkartma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Nihat Özdemir Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'den köylere çıkartma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:24:38. #1.17#