AK Parti'den kalabalık kongre görüntülerine yanıt: Yatay çekildiği için öyle gözüküyor

Dün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde oluşan kalabalık görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bu görüntülerin ardından AK Partili Cahit Özkan, "Bir kilometrekarelik alanda inanın yatay çekimde, insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Orada çok küçümsenmeyecek bir mesafe vardı. Ben orada yapay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, Haber Global canlı yayında Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı. Özkan, yayında, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde oluşan kalabalık görüntülerle ilgili de konuştu.

Özkan, "Kongre alanına gelen bütün delegasyonun hepsi tek tek testlerden geçirilmiştir. Zaten diğer tarafta maske, mesafe konularında tribünlerde olabildiğince elimizden gelen gayreti ortaya koyduk" dedi.

"KAMERA ÇEKİMİNİN YANILTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Özkan, özellikle kongre salonun dışı ve tribünde sosyal mesafenin unutulduğu görüntüleri şöyle yorumladı:

"Kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik ve kongre alanına girdik. Sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki, orada yapay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometrekarelik alanda inanın yatay çekimde, insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysaki o kalabalığın içerisinde bulunduğunuz zaman orada çok daha küçümsenmeyecek bir mesafe vardı. Ben orada yapay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı. Biz bunu özellikle gözlemledik. Özellikle de salon içerisinde gerek kolonya ve temizlik malzemeleri konusunda da bir sıkıntı söz konusu değildi."