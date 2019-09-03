AK Parti'den istifa eden Talha Erol Durmaz kimdir?

03.09.2019 16:26

AK Parti'den 4 ismin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrasında bir istifa kararı geldi. Talha Erol Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Talha Erol Durmaz kimdir?

TALHA EROL DURMAZ KİMDİR?

Talha Erol Durmaz, 7 Mayıs 1973'te Erzincan'da doğdu. İlkokulu Erzincan Merkez Başpınar köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Erzincan imam Hatip Lisesinde tamamladı. Sonrasında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Mezuniyeti sonrasında Trabzon Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği (3,5 yıl), Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (5 yıl), ErzincanÖzel Neon Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (5 yıl) yapmış olup halen bu görevini devam ettirmektedir.

Lise yıllarında Erzincan İmam Hatip Lisesi yayını olan Kandil Gazetesi ve Kandil Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Üniversite yıllarında Üniversitelinin Sesi ve Adrenalin dergilerinin yayın kurulunda yer aldı.

Trabzon Belediyesi Gençlik Meclis Başkanlığı yaptı. Trabzon Sağlık Sen İl Başkanlığı görevini yürüttü.

7 Haziran 2015'de AK Parti'den katıldığı seçimde 25. dönem Erzincan Milletvekili seçildi.

Temel düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Durmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.