AK Parti'den "Evde Kal" çağrısına hassasiyet gösteren Beypazarı halkına teşekkür
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Mehmet Gökgöz, Beypazarı, AK Parti, Güncel

AK Parti'den "Evde Kal" çağrısına hassasiyet gösteren Beypazarı halkına teşekkür

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:30
AK Parti'den

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Gökgöz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın koronavirüsle mücadele verdiğini belirtti.

İnsanların sağlığının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gökgöz, "Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Devlet olarak, hükümet olarak amacımız, milletin sağlığını korumak, hep birlikte evlerimizde kalarak bu virüsün yayılmasını önleyeceğiz. Bu süreçte virüsle el birliğiyle baş edeceğiz. Evde kal Beypazarı." ifadesini kullandı.

Gökgöz, tedbirler kapsamında yönetim kurulu toplantılarını da video konferansla yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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