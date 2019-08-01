AK Parti'de kongre süreci

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Son dönemde basında yer alan ve özellikle ilçe bazında ortaya atılan muhtelif iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece 5 ilçeyi kapsayan bir kongre takvimi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin sonbaharda başlayacağını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın iç ve dış siyasete yönelik çok önemli mesajlar verdiği ve seçim sonuçlarının genel bir değerlendirmesi şeklinde gerçekleşen il başkanları toplantımızda AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin sonbaharda başlayacağı müjdesini bizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu aşamadan sonra genel merkezimizin belirleyeceği kongre takvimi çerçevesinde gerekli çalışmalar hayata geçirilecektir. Son dönemde basında yer alan ve özellikle ilçe bazında ortaya atılan muhtelif iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece 5 ilçeyi kapsayan bir kongre takvimi söz konusu değildir. Genel merkezimiz tarafından kongre sürecine ilişkin detaylar belirlendikten sonra tüm ilçelerimizi ve ilimizi kapsayan bir kongre takvimi işletilecektir. Kongreler ve kongre süreçleri teşkilatların tabiri caizse adeta bayramlarıdır. Hem bir yenilenmeye ve tazelenmeye vesile olurlar hem de birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın ve daha da güçlenmenin en güzel örnekleri sergilenmiş olur. Açıklanacak kongre takvimi sonrası, teşkilatlar olarak bir şölen havası içerisinde süreci hep birlikte yaşayacağız. Kuruluş ruhu çerçevesinde ve tam bir beraberlik içerisinde tüm teşkilat mensuplarımızın katılım sağlayacağı bir kaynaşmayı birlikte yaşayacağız. Milletin umudu olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, kutlu yürüyüşüne devam edecektir."

Samsun'un kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Aksu, "Samsun milli mücadelenin başlangıcını temsil eden çok nadide bir kenttir. Samsun mücadele şehridir, şehitler diyarıdır. Samsun'a karşı özel bir ilgisi olduğunu bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı yakın bir gelecekte Samsun'da tekrar ağırlayacak olmanın da gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde şehrimizi ziyaret ederek Samsunlu hemşehrilerimizle bir araya gelecektir. Ziyaret tarihi belli olunca kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA