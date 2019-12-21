AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı
AK Parti Kilis Merkez ilçe delege seçimleri tamamlandı.
AK Parti Kilis Merkez ilçe delege seçimleri tamamlandı.
AK Parti Kilis İl binasında gerçekleştirilen Merkez ilçe delege seçimlerine yoğun katılım yaşandı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, AK Partili teşkilat mensupları katıldı.
AK Parti 7'inci Olağan Kongre Merkez İlçe delege seçimleri nedeniyle AK Partililer, Merkez ilçe delegelerini seçtiler. - KİLİS