AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı
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AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı

AK Parti Kilis Merkez ilçe delege seçimleri tamamlandı.

21.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:34
AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı

ilçe delege seçimleri tamamlandı.


AK Parti Kilis İl binasında gerçekleştirilen Merkez ilçe delege seçimlerine yoğun katılım yaşandı. AK Parti İl Başkanı Mehmet , Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, AK Partili teşkilat mensupları katıldı.


AK Parti 7'inci Olağan Kongre Merkez İlçe delege seçimleri nedeniyle AK Partililer, Merkez ilçe delegelerini seçtiler. - KİLİS

Kaynak: İHA
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