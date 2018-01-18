AK Parti'de Diyarbakır, Samsun ve Bolu İl Başkanları Belli Oldu

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurdu.

İŞTE YAPILAN ATAMALAR

Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman, Diyarbakır İl Başkanlığına Süleyman Serdar Budak, Bolu İl Başkanlığına da Nurettin Doğanay'ın getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi.