AK Parti Darıca İlçe Başkanlığında İstişare Toplantısı

KOCAELİ(AA) - AK Parti Darıca İlçe Başkanlığınca İstişare Kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık başkanlığında teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, eski ilçe başkanları Orhan Pala ve Hakan Höbek, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile İstişare Kurulu üyeleri katıldı.

Milletvekili Yaman, toplantıda yaptığı konuşmada, seçimlerin önemine işaret ederek, "AK Parti kurulduğu günden bugüne birçok dev esere imza attı. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın en büyük başarısı yaptığı hizmetlerdir. Bu hizmetlerin devamı için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Kocaeli olarak da aldığımız hizmetlerin en büyük mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Kocaeli'ye ve bölgemize çok önem veren bir liderimiz var. Biz de liderimize, Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği Darıca'dan, Kocaeli'den vermeliyiz." diye konuştu.

Bıyık da AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerinde başarılı olacaklarını belirterek, "24 Haziran seçimleri çok önemli. Hepimize büyük görevler düşüyor. Partimizin 2023 vizyonu ve hedefi için 24 Haziran seçimlerinde mutlaka başarılı olmalıyız. Bunun için hepimizin taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Seçimlere kadar gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşarak, sokak sokak gezerek herkese ulaşmalıyız. Gün birlik olma ve kenetlenme günüdür." dedi.

Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da Darıca olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vereceklerini vurgulayan Bıyık, 2 aylık süreçte yorulmadan, bıkmadan, partileri için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, ülkenin geleceği için, dünya mazlumları için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını ve yeni bir zafere imza atacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Karabacak da yatırımların devamı ve istikrar için 24 Haziran seçimlerinde yine başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.