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AK Parti danışma toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti danışma toplantısı yapıldı

AK Parti Düzce İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilat içi çalışmalar ve faaliyetler değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) - Ak Parti Düzce İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilat içi çalışmalar ve faaliyetler değerlendirildi.

Ak Parti Düzce Şubat ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensupları ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'in açılış konuşması ile başlayan Danışma Meclisi Toplantısı, protokol konuşmaları ile devam etti. AK Parti Düzce Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan video çalışmasının gösterime sunulması ile partilere içerisinde bulundukları mücadelenin önemi anlatıldı.

İl Başkanı Mustafa Keskin, "Gayreti ve azmiyle kutlu davamız için elini taşın altına koyarak bizlerle yol yürüyen, milletimizin derdiyle dertlenen her bir teşkilat mensubumu dava arkadaşıma minnettarım. Düzce için hep birlikte daha çok çalışacak, milletimizin umutlarını yeşertmeye devam edeceğiz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, AK Parti teşkilatlarının il genelinde yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı. Planlanan projeler ve yol haritaları da değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin görüşüldüğü toplantıda İl Özel İdaresi ve Boğaziçi Belediyesi'nin çalışmaları ele alındı. - DÜZCE

AK Parti danışma toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mustafa Keskin, AK Parti, Düzce, Politika, Haberler

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