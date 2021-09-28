AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: 'Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız' - Haberler
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AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: "Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Çorum Milletvekili Kaya:

Sungurlu'da yapımı devam eden Kırankışla baraj şantiye alanını ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Çalışmalar hızla devam ediyor.

ÇORUM (İHA) - Sungurlu'da yapımı devam eden Kırankışla baraj şantiye alanını ziyaret eden Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığında 31 bin 720 dekar araziyi su ile buluşturacağız. Sungurlu'da sulanabilir ne kadar arazi varsa hepsini sulayacağız" ifadelerini kullandı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek fabrikaları gezen Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Mustafa Alagöz, İlçe Başkanı Metin Özsarı, Ticaret Odası Başkanı Behiç Akkaş, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Teşkilat üyeleri ile birlikte Sungurlu OSB'deki Larton Kağıt ve Karton Fabrikası sahipleri Zeki ve Levent Öztekin ve Atik Otomotiv Fabrikası sahipleri Bünyamin ve Fikret Atik ile Geri Dönüşüm Yenilenebilir Enerji fabrikasını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Diğ barajında çalışmalar devam ediyor"

Ortakışla Baraj İnşaatı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi ve Kaymakam Görmüş'ü makamında ziyaret eden Milletvekili Kaya, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Diğ Barajı şantiye alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Kaya, inşaat çalışmaları devam eden Diğ barajı tamamlandığında ilçedeki bin 450 dekartarım arazisinin su ile buluşturulacağını kaydetti.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ne yapılan yeni Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasında incelemelerde bulunan Milletvekili Kaya, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, talep ve şikayetlerini de dinleyen milletvekili Oğuzhan Kaya'ya, Sungurlu'daki ev fiyatlarının Ankara ile yarışa girdiğini ve her geçen gün fiyatların katlandığını, buna bağlı olarak ta kiraların aşırı yükseldiğini ifade ederek ilçede yeni TOKİ konutlarının yapılmasını istediler. - ÇORUM

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: 'Sungurlu'daki tarım arazilerini su ile buluşturacağız' - Haberler
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