AK Parti Bursa Teşkilatı Bayramda Bir Araya Geldi

AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde son yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen AK Parti Bursa Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, "15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında ve kapatma davasında ne yapmak istedilerse şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin 15 Temmuz'da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının bayramlaşma töreni Merinos Park'ta yapıldı. AK Parti Bursa milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen törende konuşan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, "Biz Türkiye'yi gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalışıyoruz. Türkiye'yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Burada bulunan herkes bu idealin peşinde koşan insanlarız. Bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında ve kapatma davasında ne yapmak istedilerse şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin 15 Temmuz'da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye'nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye'nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah'ın izniyle bütün sorunları aşacağız" dedi.

AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, "Bu millet dolardan korkmaz, bu millet tank yığınlarından demir yığınlarından korkmadı. Bu milleti dolarla korkutamazsın, boyunduruk altına alamazsın. Biz Allah'ın izniyle bunların üstünden geleceğiz. Dolardaki bu yükselme tamamen sentetiktir. Türkiye'yi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbni Haldun'un güzel bir teorisi vardır. 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler.' Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı ne yaparsan yap. Mesele, 4 bin tır silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S 400'dür. Türkiye'nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir" dedi.

Geçen yıl son çeyrekte 7,4 büyüyen, ekonomisi ile güven veren Türkiye'ye karşı yapılan finansal terör saldırısında kimsenin başarılı olamayacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Dolar kuru üzerinden oynanan bu tezgahı da Türkiye görmüştür. Bu oyunu da yine bozacaktır. Nitekim güçlü AK Parti hükümetinin almış olduğu önlemler ve kararlar netice vermiş ve oyun bozulmuştur. Ekonomi üzerinden ülkemize diz çöktürmek isteyenler ayrıca yine karşısında milletimizin iradesini bulmuşlardır. İnşallah her zamanki gibi, hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Biz üretmeye, güçlenmeye ve kalkınmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA