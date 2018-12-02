AK Parti Bursa İl Başkanı Salman: "Onlara Engelsiz Bir Yaşam Sunmak Bizim Görevimiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın, onları toplumun bir paçası olarak görmenin, herkesin görevi olduğunu söyledi.

Başkan Salman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanın doğuştan ya da sonradan engelli olduğunu belirterek, engelli insanlara engelsiz bir yaşam sunmanın vicdani bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Engelsiz bireylerin, engelli durumuna düşebileceklerini düşünerek hareket etmesinin, engelli bireyleri anlamalarını kolaylaştırabilecek bir yaklaşım olabileceğini ifade eden Salman, dünyada ve Türkiye'de, fırsat verilmesi halinde engelli bireylerin neleri başarabilecekleriyle ilgili sayısız örnek olduğuna vurgu yaptı.

Toplum olarak herkesin, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma adına sorumlulukları olduğunu, onların önündeki engellerin kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Salman, "Öncelikle onları toplumun önemli bir parçası olarak görmek, onların önündeki engel olmaktan kaçınmak, onların yaşamını kolaylaştırmak, biz engelsiz bireylerin en önemli sorumluluğudur. Onlara tanınmış ayrıcalıklara saygı duymamız gerekir. Engellilerin sorunlarına, insan hakları sorunu gözüyle bakarak, kafamızdaki engelleri kaldırarak onlara yaşamda yer açmalıyız" dedi.

Engellilerin, iş yaşamından kültür ve sanata, spordan eğitime kadar yaşamın her alanında başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Ayhan Salman, onların zorluklar karşısındaki azmi, kararlılığı ve inancının takdire şayan olduğunu söyledi. Türkiye'de milyonlarca kadın, erkek ve çocuğun engelli olduğuna dikkat çeken Başkan Salman, AK Parti olarak, bugüne kadar yaptıkları yasal düzenlemelerle engellileri de toplumun bir parçası olarak gören anlayışı yerleştirme çabası gösterdiklerinin altını çizdi. Salman engellilerin iş yaşamına katılmalarına, eğitim imkanlarından kolayca yararlanmalarına, sosyal ve kültürel faaliyet yapmalarına imkan sağladıklarını sözlerine ekledi. - BURSA