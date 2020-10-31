AK Parti Bozkurt İlçe Başkanlığına Murat Gürsoy getirildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığana Murat Gürsoy seçildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığana Murat Gürsoy seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen ve mevcut başkan Utku Eren'in yeniden aday olmadığı kongrede başkanlığa Mustafa Özcan ve Murat Gürsoy aday oldu.

Yapılan seçimde Gürsoy 198 oy aldı, Özcan ise 40 oyda kaldı. Seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Salih Taş, Salim Topçu, Cemal Karakaş, Süleyman Özdemir, Mehmet Elgün, Mehmet Şengül, Erol Nugay, Onur Kartal, Rukiye Karademir ve Emine Onar getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz