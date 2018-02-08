AK Parti Aydın İl Başkanlığına Özmen Getirildi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Aydın İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucunda, Aydın İl Başkanlığına Ömer Özmen'in getirildiğini kaydetti.

Ataş, atamanın "hayırlara vesile olmasını" temenni etti.