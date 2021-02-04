AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den "yeni anayasa" açıklaması Açıklaması
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AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den "yeni anayasa" açıklaması Açıklaması

04.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:50
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhur İttifakı öncülüğünde destek vermek isteyen her siyasi parti grubu ile yeni bir sürecin içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhur İttifakı öncülüğünde destek vermek isteyen her siyasi parti grubu ile yeni bir sürecin içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özmen, partisinin Didim İlçe Başkanlığını ziyaret etti, burada, AK Parti Siyaset Akademisi'ni tamamlayanlara belgelerini verdi.

Özmen, daha sonra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Efeler ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özmen, 17 ilçede kongreleri büyük coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu sürece destek verdi. Cumhur İttifakı öncülüğünde destek vermek isteyen her siyasi parti grubu ile yeni bir sürecin içerisinde olacağız. Sivil anayasa sürecinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bizler 2023 hedeflerimize doğru, güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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