AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, '7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterildiğini ve bunda sağlık çalışanlarının önemli payı bulunduğunu belirtti.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterildiğini ve bunda sağlık çalışanlarının önemli payı bulunduğunu belirtti.

Uslu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanların mutlu, neşeli, verimli, çalışkan olabilmelerinin ilk koşulunun sağlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgınının sağlığın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Uslu, mesajında şunları kaydetti:

"Salgın aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şüphesiz, Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarımızın fedakarlığının ve gayretinin çok önemli payı bulunuyor. Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar."

Uslu, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:03:47. #1.15#
title