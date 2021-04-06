AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterildiğini ve bunda sağlık çalışanlarının önemli payı bulunduğunu belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterildiğini ve bunda sağlık çalışanlarının önemli payı bulunduğunu belirtti.

Uslu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanların mutlu, neşeli, verimli, çalışkan olabilmelerinin ilk koşulunun sağlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgınının sağlığın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Uslu, mesajında şunları kaydetti:

"Salgın aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şüphesiz, Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarımızın fedakarlığının ve gayretinin çok önemli payı bulunuyor. Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar."

Uslu, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının "7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun