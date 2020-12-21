AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı
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AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı

21.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:32
AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı

AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri, ilçede esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.

AK Parti Antakya Gençlik Kolları üyeleri, ilçede esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.

AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım, yaptığı açıklamada her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Yıldırım, vatandaşların Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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