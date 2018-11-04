AK Parti Afyonkarahisar 85'nci İl Danışma Meclisi Gerçekleşti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen 85. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Toplantısıya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Avukat Ali Özkaya ve Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Ferda Ertürk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezenin konuşması ile başlayan 85. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Avukat Ali Özkaya ve Avukat İbrahim Yurdunuseven'in konuşmaları ile devam etti. Akabinde ise protokol üyelerinin konuşmaları sonrasında toplantı soru cevap şeklinde geçti.

Toplantıda Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlar ele alınarak meydana gelen sorunlar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR