AK Parti Adayı Kırteke'den MHP'ye Ziyaret

Cumhur ittifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ve AK Parti heyeti MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Cumhur İttifakına zarar verecek tüm olumsuzlardan kaçındıklarını belirterek,"Malatya'daki ülkücü kardeşlerim ve dava arkadaşlarımdan yana sıkıntımız yok. Ben inanıyorum ki zillet ittifakına karşı Malatya'da olduğu gibi, Akçadağ'da da rekor oy alarak Türkiye sıralamasında birinci olacağız. Aramıza nifak tohumları mutlaka koymaya çalışacaklardır. Nitekim şunu bilmeliler ki, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bilinmeli ki Türkiye'nin üzerinde iki yıldır her türlü dalavereyi çevirdiler. Beka, ülkenin güvenliği hayatıdır. Terör ile sonuç alamayanlar, gezi ile istediklerini bulamayanlar, darbe girişimi ile istediklerini alamayanlar ekonomik vurgunla istediklerini almak istemişlerdir, fakat nafile alamadılar" ifadelerine yer verdi.

Bu vatandan ve bu bayraktan asla ödün vermeyeceklerinin altını çizen Avşar," Türkiye'yi yiğitçe destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçede Cumhur ittifak adaylarının başarıyla seçimden çıkacağını ifade eden Avşar, "Akçadağ ilçemizde de rekor oy ve başarı ile Mustafa Kırteke başkanımızı seçeceğiz. Bundan en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Zillet ittifakı istediğini alamayacaktır Malatya'dan. Bizler Akçadağ'a gideceğiz ve aslanlar gibi seçim çalışmalarımızı yapacağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı" dedi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ise, "Akçadağlı hemşehrilerimin göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki Cumhur İttifakı nasıl ki genel seçimlerde başarı ile çıkmıştır, yerelde de bu başarı devam edecektir. MHP İl Başkanı Bülent Avşar'ın da belirttiği gibi, 31 Mart'a kadar aslanlar gibi çalışacağız ve Malatya'yı Türkiye'de birinci sıraya yerleştireceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA