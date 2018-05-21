AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi...

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi...

AK PARTİ İSTANBUL 17.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3-ONURSAL ADIGÜZEL

4-FETHİ AÇIKEL

5-GÜRSEL TEKİN

6-İLHAN KESİCİ

7-OĞUZ KAAN SALICI

8-MAHMUT TANAL

9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

12-MUSTAFA OKTAY AKSU

13-HASAN UZUNYAYLA

14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN

15-TAHSİN USTA

16-HÜSEYİN SAĞ

17-BERİL ÖNER

18-YÜKSEL TAŞKIN

19-HASAN BASRİ ÖZBEK

20-DENİZ DOĞAN GÜNAY

21-ERTAN AKSOY

22-NURAY ÇEPNİ

23-DUYGU ÇELİK

24-ARZU ÖZALP

25-PINAR UZUN

26-TUBA TORUN

27-ALİ RIZA YILDIRIM

28-YÜCEL OTO

29-MURAT CİRAV

30-MELİS TİMUR

31-EMRE AKKUŞ

32-UMUT ÇAKIR

33-AYLİN SARITAŞ

34-GAZİ KARAKURT

35-TİMUÇİN GÜLTEKİN

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU

2-AYKUT ERDOĞDU

3-AHMET TUNCAY ÖZKAN

4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ

6-YUNUS EMRE

7-GÖKAN ZEYBEK

8-ALİ ŞEKER

9-DERYA ŞENTÜRK

10-MERSİN BALKAN

11-MEHMET DİRİBAŞ

12-BAHATTİN TURNALI

13-FERHAT EPÖZDEMİR

14-İSMAİL YÜKSEL

15-ADNAN AYBER

16-BURAK KAAN YILMAZSOY

17-CANAN SEZENLER

18-HACER FOGGO

19-GÜVEN KARATAŞ

20-YUSUF KENAN KOLAT

21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

22-CEM CENGİZ YILMAZ

23-ECE BATUMLU TALAS

24-PELİN YURDAKUL

25-ŞEYMA DUMRUL

26-YUSUF ERGÜVEN

27-ÖZGÜR DÜZGÜN

28-DENİZ KAYA

İSTANBUL 3. BÖLGE

1-ENGİN ALTAY

2-ERDOĞAN TOPRAK

3-MEHMET BEKAROĞLU

4-ZEYNEL EMRE

5-SİBEL ÖZDEMİR

6-ÖZGÜR KARABAT

7-TURAN AYDOĞAN

8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN

10-TURAN HANÇERLİ

11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

12-ALİ ULVİ GÖKBULAK

13-MEHMET SAİT YÜCEL

14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI

15-SİNAN KARAHAN

16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK

17-MAHFUZ YETÜT

18-ŞAHANIM METER

19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

20-YAĞMUR GEYGEL

21-ENGİN ERTAÇ

22-CEMİL CAN DİNÇ

23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

25-SEDA ÖNDER

26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU

27-ARZU ATTEPE

28-HÜSEYİN DURAN

29-ERDAL SARIKAYA

30-ELİF KESKİNEL ÜLKER

31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK

32-KEMAL ÖZKİRAZ

33-İLYAS DUMAN

34-OSMAN TELLİOĞLU

35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

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