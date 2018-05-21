AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi...
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem İstanbul milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi...
AK PARTİ İSTANBUL 17.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
İSTANBUL 1. BÖLGE 1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ 2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ 3-ONURSAL ADIGÜZEL 4-FETHİ AÇIKEL 5-GÜRSEL TEKİN 6-İLHAN KESİCİ 7-OĞUZ KAAN SALICI 8-MAHMUT TANAL 9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU 10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ 12-MUSTAFA OKTAY AKSU 13-HASAN UZUNYAYLA 14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN 15-TAHSİN USTA 16-HÜSEYİN SAĞ 17-BERİL ÖNER 18-YÜKSEL TAŞKIN 19-HASAN BASRİ ÖZBEK 20-DENİZ DOĞAN GÜNAY 21-ERTAN AKSOY 22-NURAY ÇEPNİ 23-DUYGU ÇELİK 24-ARZU ÖZALP 25-PINAR UZUN 26-TUBA TORUN 27-ALİ RIZA YILDIRIM 28-YÜCEL OTO 29-MURAT CİRAV 30-MELİS TİMUR 31-EMRE AKKUŞ 32-UMUT ÇAKIR 33-AYLİN SARITAŞ 34-GAZİ KARAKURT 35-TİMUÇİN GÜLTEKİN İSTANBUL 2. BÖLGE 1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU 2-AYKUT ERDOĞDU 3-AHMET TUNCAY ÖZKAN 4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU 5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ 6-YUNUS EMRE 7-GÖKAN ZEYBEK 8-ALİ ŞEKER 9-DERYA ŞENTÜRK 10-MERSİN BALKAN 11-MEHMET DİRİBAŞ 12-BAHATTİN TURNALI 13-FERHAT EPÖZDEMİR 14-İSMAİL YÜKSEL 15-ADNAN AYBER 16-BURAK KAAN YILMAZSOY 17-CANAN SEZENLER 18-HACER FOGGO 19-GÜVEN KARATAŞ 20-YUSUF KENAN KOLAT 21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR 22-CEM CENGİZ YILMAZ 23-ECE BATUMLU TALAS 24-PELİN YURDAKUL 25-ŞEYMA DUMRUL 26-YUSUF ERGÜVEN 27-ÖZGÜR DÜZGÜN 28-DENİZ KAYA İSTANBUL 3. BÖLGE 1-ENGİN ALTAY 2-ERDOĞAN TOPRAK 3-MEHMET BEKAROĞLU 4-ZEYNEL EMRE 5-SİBEL ÖZDEMİR 6-ÖZGÜR KARABAT 7-TURAN AYDOĞAN 8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN 10-TURAN HANÇERLİ 11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ 12-ALİ ULVİ GÖKBULAK 13-MEHMET SAİT YÜCEL 14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI 15-SİNAN KARAHAN 16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK 17-MAHFUZ YETÜT 18-ŞAHANIM METER 19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU 20-YAĞMUR GEYGEL 21-ENGİN ERTAÇ 22-CEMİL CAN DİNÇ 23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK 24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN 25-SEDA ÖNDER 26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU 27-ARZU ATTEPE 28-HÜSEYİN DURAN 29-ERDAL SARIKAYA 30-ELİF KESKİNEL ÜLKER 31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK 32-KEMAL ÖZKİRAZ 33-İLYAS DUMAN 34-OSMAN TELLİOĞLU 35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3-ONURSAL ADIGÜZEL
4-FETHİ AÇIKEL
5-GÜRSEL TEKİN
6-İLHAN KESİCİ
7-OĞUZ KAAN SALICI
8-MAHMUT TANAL
9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
12-MUSTAFA OKTAY AKSU
13-HASAN UZUNYAYLA
14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15-TAHSİN USTA
16-HÜSEYİN SAĞ
17-BERİL ÖNER
18-YÜKSEL TAŞKIN
19-HASAN BASRİ ÖZBEK
20-DENİZ DOĞAN GÜNAY
21-ERTAN AKSOY
22-NURAY ÇEPNİ
23-DUYGU ÇELİK
24-ARZU ÖZALP
25-PINAR UZUN
26-TUBA TORUN
27-ALİ RIZA YILDIRIM
28-YÜCEL OTO
29-MURAT CİRAV
30-MELİS TİMUR
31-EMRE AKKUŞ
32-UMUT ÇAKIR
33-AYLİN SARITAŞ
34-GAZİ KARAKURT
35-TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2-AYKUT ERDOĞDU
3-AHMET TUNCAY ÖZKAN
4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6-YUNUS EMRE
7-GÖKAN ZEYBEK
8-ALİ ŞEKER
9-DERYA ŞENTÜRK
10-MERSİN BALKAN
11-MEHMET DİRİBAŞ
12-BAHATTİN TURNALI
13-FERHAT EPÖZDEMİR
14-İSMAİL YÜKSEL
15-ADNAN AYBER
16-BURAK KAAN YILMAZSOY
17-CANAN SEZENLER
18-HACER FOGGO
19-GÜVEN KARATAŞ
20-YUSUF KENAN KOLAT
21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22-CEM CENGİZ YILMAZ
23-ECE BATUMLU TALAS
24-PELİN YURDAKUL
25-ŞEYMA DUMRUL
26-YUSUF ERGÜVEN
27-ÖZGÜR DÜZGÜN
28-DENİZ KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGE
1-ENGİN ALTAY
2-ERDOĞAN TOPRAK
3-MEHMET BEKAROĞLU
4-ZEYNEL EMRE
5-SİBEL ÖZDEMİR
6-ÖZGÜR KARABAT
7-TURAN AYDOĞAN
8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN
10-TURAN HANÇERLİ
11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
12-ALİ ULVİ GÖKBULAK
13-MEHMET SAİT YÜCEL
14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15-SİNAN KARAHAN
16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17-MAHFUZ YETÜT
18-ŞAHANIM METER
19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20-YAĞMUR GEYGEL
21-ENGİN ERTAÇ
22-CEMİL CAN DİNÇ
23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25-SEDA ÖNDER
26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27-ARZU ATTEPE
28-HÜSEYİN DURAN
29-ERDAL SARIKAYA
30-ELİF KESKİNEL ÜLKER
31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32-KEMAL ÖZKİRAZ
33-İLYAS DUMAN
34-OSMAN TELLİOĞLU
35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN