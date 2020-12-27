Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi
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Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi

27.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:42

Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen Kelkit çayında ak balıkçıl, balık avlarken görüntülendi.

Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen Kelkit çayında ak balıkçıl, balık avlarken görüntülendi.

Korona virüs kısıtlamaları sebebiyle insanların daha az dışarı çıkması nedeni ile doğa yaban hayvanlarına kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlardan geçen Kelkit çayında avlanan balıkçıl kuşu objektiflere yansıdı. Balık avlarken görüntülenen balıkçık kuşu dikkatleri çekti. İlçe sakinlerinden Ufuk Aldemir, ırmakta balığın çok olması nedeni ile balıkçık kuşlarının bu bölgeyi tercih ettiğini kaydetti.

Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi
Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi
Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi
Ak balıkçıl, Kelkit Çayı'nda böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK

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