Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar şarkıları!
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Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar şarkıları!

18.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:17
Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar şarkıları!

Popstar yarışması ile tanıdığımız Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar şarkıları! Ajdar videoları! Ajdar Nane Şekeri! Ajdar Çikita Muz!

2003 yılında katıldığı Popstar yarışması ile magazin gündeminden düşmeyen Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nereli? Ajdar şarkıları!

AJDAR KİMDİR? POPSTAR AJDAR KAÇ YAŞINDA?

Ajdar Anık 10 Şubat 1973 doğumlu Türk şarkıcı, ve besteci.İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

AJDAR ŞARKILARI!

01. ''Haydi de haydi dünya''

02. ''Nane Şekeri''

03. ''Çatla Patla''

04. ''Çikita Muz''

05. ''Tuğba Tuğba''

06. ''Kon Kon''

07. ''Sıfır Beden''

08. ''Gülün Aşkı''

09. ''Aşk Bu Mu?''

10. ''Aşk Olsun''

11. ''90 60 90''

12. ''Neler Neler''

13. ''Parmak Parmak''

14. ''Şahdamar''

15. ''Vermiyecem Vermiyecem''

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