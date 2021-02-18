Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı
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Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı

18.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:16

TikTok'ta canlı yayın açan Ajdar, yayına aldığı annenin engelli kızı için manevi yardım istemesini sert bir dille geri çevirdi. Ajdar'ın anneye "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım. Sen git devlete başvur" demesi tepki çekti.

Çikita Muz şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran şarkıcı Ajdar, TikTok'tan canlı yayın açtı. Yayına bir kadını konuk alan Ajdar, üslubu ve tavrıyla izleyicileri kızdırdı.

"BEN STARIM, YARDIM İÇİN DEVLETE BAŞVURUN"

Yayına bağlanan genç kadının engelli kızı için manevi desteğini istediği Ajdar, "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" dedi.

Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı

"KENDİ SIKINTILARIMLA UĞRAŞIYORUM"

Konuşmasının devamında "Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum" diyen Ajdar, şöyle devam etti: "Senin kızın ve seni Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar. Umarım seni görürler."

Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı

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Haber Yorumları (21)
BEYİN FAKIRI: ztar görmeyen varsa ajdara baksın işte size dünya ztarı ajdarr dar dar ajdarr
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MUSTAFA: toplummumuz böyle boş bir insana değer veryorsa çok ciddi sıkıntımız var demektir
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SENFERO: Bunun star olduğunu duyunca kendimin star olduğunu öğrendim
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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