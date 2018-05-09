Ajda Pekkan Yapılan Haberlerde "Kişiliğim Zedelendi" Diyerek Savcılığa Başvurdu
Ajda Pekkan, hakkında çıkan 'Ailesi, genç sevgilisini istemiyor' haberleri sonrası küçük düşürüldüğünü ve kişiliğinin zedelendiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.
Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti.
"KİŞİLİĞİM ZEDELENDİ"
Medyada yer alan haberlere göre Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la karşı karşıya gelmiş ve ailesi Pekkan'ın sevgilisini istememişti. Ünlü yıldız, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Pekkan, huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Süperstar'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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askın yaşı ve zamanı olmaz lutfen sayguCevap Yaz Yayından KaldırCEZA: hele para varsa değil yaş baş bile sorulmazYayından Kaldır
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KİMSE KİMSEYE KİŞİKLİ KİŞİLİKSİZ DEMSİN. SUPERSTAR KANUNİ VE MEDENİ OLARAK MAHKEMEYE BAŞVURMUŞ. ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insanda biraz olsun utanma hisi olmazmı yahu 72 yaşında yaptığı işten kişiliğini düşünmemiş şimdi kişiliğim zedelendi diye şikayetci oluyor kendi reklamınımı yapıyor ne dermişim büyük ane yaşındasın halla sevgili yapma çabasında utanmayan kişiliği.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır