Ajda Pekkan'ın bu yaptığına çok şaşıracaksınız!
ÖZEL HABER... Artan Covid-19 vakaları nedeniyle tedbirlerini arttıran 74 yaşındaki Ajda Pekkan, diş doktorunu evine getirtti. Süperstar, ayrıca çalışanlarına haftada en az bir kez Covid-19 testi yaptırıyor. İşte Snob Magazin'in özel haberinin ayrıntıları...
Snob Magazin'in özel
haberine göre; Ajda Pekkan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini
en üst seviyeye çıkardı.
EVİNE KİMSEYİ KABUL ETMİYOR
Sezen Aksu gibi evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Süperstar'ın,
misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı.
DOKTORU EVE GELDİ
Pekkan'ın, evinde
çalışan herkese haftada en az bir defa test yaptırdığı konuşuluyor. Süperstar'ın,
geçtiğimiz hafta ise dişini temizletmek için doktorunu evine getirdiği iddia& ;edildi.
Kaynak: Snob Magazin