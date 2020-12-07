Ajda Pekkan'ın bu yaptığına çok şaşıracaksınız!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ajda Pekkan'ın bu yaptığına çok şaşıracaksınız!

07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:26
Ajda Pekkan'ın bu yaptığına çok şaşıracaksınız!

ÖZEL HABER... Artan Covid-19 vakaları nedeniyle tedbirlerini arttıran 74 yaşındaki Ajda Pekkan, diş doktorunu evine getirtti. Süperstar, ayrıca çalışanlarına haftada en az bir kez Covid-19 testi yaptırıyor. İşte Snob Magazin'in özel haberinin ayrıntıları...

Snob Magazin'in özel

haberine göre; Ajda Pekkan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini

en üst seviyeye çıkardı.

EVİNE KİMSEYİ KABUL ETMİYOR

Sezen Aksu gibi evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Süperstar'ın,

misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı.

DOKTORU EVE GELDİ

Pekkan'ın, evinde

çalışan herkese haftada en az bir defa test yaptırdığı konuşuluyor. Süperstar'ın,

geçtiğimiz hafta ise dişini temizletmek için doktorunu evine getirdiği iddia& ;edildi.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Gökhan Alkan İbrahim Tatlıses
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ajda Pekkan'ın bu yaptığına çok şaşıracaksınız! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:01:51. #1.14#
title