Ajan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemalarda gösterildiği süreçte yoğun beğeni kazanan Ajan, artık televizyon yayınlarıyla çok daha geniş bir kitleye ulaşacak. İzleyiciler ise filmin konusunu, dikkat çeken sahnelerini ve başrol ile yan rollerdeki oyuncuları araştırarak yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor.

AJAN FİLMİ KONUSU

Susan Cooper, CIA'de masa başında görev yapan bir istihbarat analistidir. Her ne kadar perde arkasında kalsa da en kritik operasyonların başarıya ulaşmasında büyük pay sahibidir. Partneri Bradley Fine ile güçlü bir uyum yakalayan Cooper'ın hayatı, son görevde yaşanan bir ifşa ile değişir. Hem Bradley'nin hem de başka bir ajan olan Rick Ford'un kimlikleri açığa çıkınca, ölümcül bir silah kaçakçılığı şebekesine sızma görevi Cooper'a verilir. İlk kez sahaya adım atacak olan Cooper, bu zorlu süreçte hem gizli yeteneklerini ortaya çıkaracak hem de gerçek potansiyelini fark edecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ajan filminin başrollerinde Melissa McCarthy yer alıyor. Ona Jason Statham, Rose Byrne, Miranda Hart, Bobby Cannavale, Allison Janney ve Jude Law gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, filmin temposunu yükselten performanslarıyla dikkat çekiyor.