Haberler

Ajan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ajan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vizyona girdiği dönemde izleyicilerden büyük ilgi gören Ajan filmi, bu kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Evde filmi izlemeyi planlayanlar, yapımın hangi olay örgüsünü işlediğini, oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını ve hikâyenin nasıl ilerlediğini merak ediyor.

Sinemalarda gösterildiği süreçte yoğun beğeni kazanan Ajan, artık televizyon yayınlarıyla çok daha geniş bir kitleye ulaşacak. İzleyiciler ise filmin konusunu, dikkat çeken sahnelerini ve başrol ile yan rollerdeki oyuncuları araştırarak yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor.

AJAN FİLMİ KONUSU

Susan Cooper, CIA'de masa başında görev yapan bir istihbarat analistidir. Her ne kadar perde arkasında kalsa da en kritik operasyonların başarıya ulaşmasında büyük pay sahibidir. Partneri Bradley Fine ile güçlü bir uyum yakalayan Cooper'ın hayatı, son görevde yaşanan bir ifşa ile değişir. Hem Bradley'nin hem de başka bir ajan olan Rick Ford'un kimlikleri açığa çıkınca, ölümcül bir silah kaçakçılığı şebekesine sızma görevi Cooper'a verilir. İlk kez sahaya adım atacak olan Cooper, bu zorlu süreçte hem gizli yeteneklerini ortaya çıkaracak hem de gerçek potansiyelini fark edecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ajan filminin başrollerinde Melissa McCarthy yer alıyor. Ona Jason Statham, Rose Byrne, Miranda Hart, Bobby Cannavale, Allison Janney ve Jude Law gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, filmin temposunu yükselten performanslarıyla dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.