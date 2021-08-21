Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA Valiliği öncülüğünde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

KÜTAHYA Valiliği öncülüğünde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı. Galada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin gala gecesine Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, finale kalan filmlerin gösterimiyle başladı. Ardından Zeus Tapınağı önünde kurulan alanda şef Musa Göçmen'in yönettiği orkestra 'Senforock' konseri verdi. Katılımcıların unutulmayacak anlar yaşadığı konserin ardından ödül törenine geçildi. Yurt içi ve yurt dışından 3 bin 112 kısa filmin katıldığı yarışmada, yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından, en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin'in 'Hem Nefes' isimli filmi ödüle layık görüldü. En iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin'in 'Yaylacı', en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha'nın '2030', en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı'nın 'Survıval and School' isimli kısa filmi birinci oldu. Ahmet Uluçay ödülünü ise, 'Güzel Havalar' isimli kısa filmi ile Okan Akgün aldı.


Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:20:47. #1.14#

title