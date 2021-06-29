AirTag, Küçük Çocuklar İçin Tehlikeli Olabilir!
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AirTag, Küçük Çocuklar İçin Tehlikeli Olabilir!

AirTag, Küçük Çocuklar İçin Tehlikeli Olabilir!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), küçük konum izleyicilerinden potansiyel olarak tehlikeli bir pili çıkarmanın çok kolay olduğunu söyleyerek alıcıları Apple AirTag'leri küçük çocuklardan uzak tutmaları konusunda uyardı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), küçük konum izleyicilerinden potansiyel olarak tehlikeli bir pili çıkarmanın çok kolay olduğunu söyleyerek alıcıları Apple AirTag'leri küçük çocuklardan uzak tutmaları konusunda

ACCC'den yapılan uyarıya göre, 'in küçük lityum düğme pillerinin, bir çocuğun boğazına, burnuna veya kulağına sızması veya sıkışması durumunda çocukları ciddi şekilde yaralayabileceğine dikkat çekiyor. Apple'ın bu pilleri çok kolay erişilebilir hale getiren tasarımıyla ilgili özel endişeler dile getiriliyor.

"ACCC, cihazın pil bölmesinin küçük çocuklar tarafından erişilebilir olabileceğinden ve düğme pilinin kolaylıkla çıkarılabileceğinden endişe duyuyoruz.

9to5Mac'in belirttiği gibi, Avustralyalı perakende mağazası Officeworks, güvenlik endişelerini öne sürerek AirTag'leri geçen ay raflarından kaldırdı. Apple o zamandan beri AirTag ambalajına yeni bir uyarı etiketi ekledi ve ACCC, Apple'ın AirTag'lerin "uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını" söylediğini aktardı. Komisyonun şu anda Apple ile güvenlik sorunlarını tartıştığını belirtiyor.

Cihaz, rakipleriyle benzer olarak lityum düğme pilleri kullanıyor. Bazı şirketler bunları kaldırmayı zorlaştırır; bazı cihazlarda pili değiştirmek için bir ataş veya hassas tornavida gerekirken AirTag buna sahip değil.

Avustralya kısa süre önce düğme pil kullanan cihazlar için yeni, daha katı genel güvenlik kuralları getirdi ve Apple, ACCC'nin incelemesinde olan tek şirket değil.

Komisyon, "benzer Bluetooth izleme cihazlarında düğme pil güvenliği ile ilgili sorunlar olup olmadığının değerlendirildiği" ve yeni standartları karşılamayan şirketlerin Haziran 2022'ye kadar tasarımlarını düzeltmeleri konusunda uyardığını yazıyor.

Kaynak: Turkmmo

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