AirPods 3 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı Apple AirPods 3 çıkış tarihi hakkında yeni bir sızıntı geldi. AirPods 3 ne zaman tanıtılacak? Analist Ming-Chi Kuo AirPods 3 hakkında açıklamalarda bulundu.

Apple AirPods 3 çıkış tarihi hakkında yeni bir sızıntı geldi. AirPods 3 ne zaman tanıtılacak? Analist Ming-Chi Kuo AirPods 3 hakkında açıklamalarda bulundu. İşte AirPods 3 çıkış tarihi hakkında gelen yeni rapor.

AirPods 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

MacRumors'un aktardığı Analist Ming-Chi Kuo'nun son araştırma notuna göre Apple, 2021'in ilk yarısında AirPods Pro'ya benzer bir tasarıma sahip üçüncü nesil AirPods'ları piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ming-Chi Kuo ayrıca raporunda iPhone 12 modellerinin kutusundan EarPods çıkmayacağı bilgisini de yineledi. Apple'ın böylece AirPods satışlarını artıracağını söyledi. AirPods 3, 159 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.

AirPods ve AirPods Pro'ya ek olarak, Apple'ın 2020'de piyasaya sürülebilecek üst düzey bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda AirPods Pro'yu AirPods'un halefi olarak değil, ayrı bir seri olarak görmelisiniz gerekiyor demişti. Bu açıklama farklı bir kablosuz kulaklık modelinin geleceğine işaret olarak yorumlanmıştı.