Aim Lab ve cNed ile birlikte GRID SHOT etkinliği düzenliyor!

Yüksek dereceye ulaşabilen oyuncular çeşitli ödüllerin de sahibi olacak.

Acend forması ile arenasında rüzgar estiren Mehmet Yağız "cNed" İpek, oyuncuların kendini geliştirmesine katkı sağlayan bir servis olan Aim Lab ile birlikte GRID SHOT etkinliği düzenliyor.

Düzenlenen etkinlik kapsamında 22 Ağustos saat 23.59'a kadar en yüksek skorunu gönderen 5 oyuncu, 23 Ağustos saat 20.00'da twitch.tv/cNed kanalında gerçekleşecek finale kalmaya hak kazanacak.

Sıra finallere geldiğinde ise her oyuncu 3 kere en iyi skorunu yapmaya çalışacak. Ayrıca finallere kalan oyuncular ise birbirinden güzel hediyelerin de sahibi olacak! Etkinliğe katılmak isteyen VALORANT severler tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirler.

Belirtilene göre katılım için oyuncuların Aim Lab'deki Grid Shot modunda en yüksek derecesine ulaşması ve yukarıda sizler ile paylaştığımız kayıt formu üzerinden göndermesi gerekiyor.

Kaynak: Playerbros