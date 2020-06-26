Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
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Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi

Eşi Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası Instagram'daki ilk paylaşımını yaptı. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunu da haberini verdi.

26.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:07

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çiftten Buse Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini verdi.

"BİZİ BURAK VE KARNIMDAKİ 5 HAFTALIK BEBEĞİMİN MELEKLERİ KORUDU"

Kaza sonrası Instagram hesabından eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."

Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
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