Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
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Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet

Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesine eşi ve 2 çocuğuyla karavanla tatile gelen Fransız Xavier Lesfees, "Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet" dedi.

ANTALYA'nın Serik ilçesine eşi ve 2 çocuğuyla karavanla tatile gelen Fransız Xavier Lesfees, "Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet" dedi.

Fransız Xavier ve Marion Lesfees çifti ile kızları Astree ve Gabriel ile birlikte karavanla tatil için Antalya'nın Serik ilçesine geldi. İlçenin Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin hemen yanında bulunan Boğazkent halk plajında karavanlar için ayrılan bölgeye yerleşen aile, pandemi sürecinde Türkiye'yi güvenli bulduklarını belirtti. Lesfees ailesi, yaz sezonunu Antalya'da geçirdikten sonra Kapadokya bölgesine gideceklerini söyledi.

'TÜRK İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER'Xavier Lesfees, pandemi döneminde daha güvenli olduğu ve turistlere uygulanan yasakların daha az olması nedeniyle ailesiyle Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 gün önce Boğazkent'e karavanımız ile geldik. Buraya aracımızı park ettik. Hem denizden hem de güneşten faydalanıyoruz. Bulunduğumuz yer emniyet açısından çok güvenli bir ortam. Yaz sezonu boyunca burada tatil yaptıktan sonra tatilimize Kapadokya bölgesinde devam edeceğiz" dedi.Türk insanını çok cana yakın bulduğunu kaydeden Lesfees, "Türk insanı çok misafirperver, Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet" diye konuştu.'ARKADAŞLARIMI DA TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM'

Türkiye'nin büyük ve çok güzel bir ülke olduğuna dikkat çeken Xavier Lesfees, "Türkiye'nin çok iyi ve güvenli bir yer olduğunu arkadaşlarıma da söyledim. Onları da Türkiye'ye davet ettim" dedi.


Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet
Ailesiyle birlikte karavanla tatile gelen Fransız: Türkiye bir cennet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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