Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi

29 yaşındaki Muhammed Malik, billboardlara kendi fotoğrafını bastırarak üzerine "Beni görücü usulü evlilikten kurtar" yazdı. Malik, kendisiyle tanışmak isteyen kişilere ulaşması için internet sitesini de verdi.

DİNDAR OLDUĞUNU VE MÜSLÜMAN BİRİNİ ARADIĞINI SÖYLEDİ

"Malik'e Eş" isimli bir internet sitesi açan Malik, girişimci olduğunu, yeme-içmeyi sevdiğini, dindar olduğunu ve Müslüman birini aradığını söyledi.

"GÖRÜNMEK İÇİN BILLBOARD'A ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

CNN'de yer alan habere göre, aradığı kişiyi bulamadığını söyleyen Malik "Bu işler çok zor. Görünmek için billboard'a çıkmak zorunda kaldım" dedi.

AİLESİNDEN ÖNCE BULMAK İSTİYOR

Malik, ailesinin ayarladığı birinden önce kendi eşini kendi bulmak istediğini söyledi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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