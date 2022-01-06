Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi - Haberler
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Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiltere'de ailesinin istediği şekilde görücü usulü evlenmek istemeyen 29 yaşındaki bir genç, yaşadığı şehirdeki billboardlara eş bulmak için kendi ilanını verdi. Kendisiyle tanışmak isteyen kişilere ulaşmaları için internet sitesinin adresini de veren genç, dindar biri olduğunu ve Müslüman birini aradığını söyledi.

29 yaşındaki Muhammed Malik, billboardlara kendi fotoğrafını bastırarak üzerine "Beni görücü usulü evlilikten kurtar" yazdı. Malik, kendisiyle tanışmak isteyen kişilere ulaşması için internet sitesini de verdi.

"Malik'e Eş" isimli bir internet sitesi açan Malik, girişimci olduğunu, yeme-içmeyi sevdiğini, dindar olduğunu ve Müslüman birini aradığını söyledi.

Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi

CNN'de yer alan habere göre, aradığı kişiyi bulamadığını söyleyen Malik "Bu işler çok zor. Görünmek için billboard'a çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Malik, ailesinin ayarladığı birinden önce kendi eşini kendi bulmak istediğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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