Ailesine kızdığı için kayıplara karışan doktor, Müge Anlı'ya içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı

Antalya'da ziyaretine gittiği halasının evinde kuzeniyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan genç doktor Duygu Eda Altıngeyik, Müge Anlı tarafından dakikalar içerisinde bulunmuştu. Ailesinin günlerce aradığı Altıngeyik, canlı yayına katılarak gururundan eve dönmediğini söyleyip Anlı'yı da şaşkına çevirmişti. Bugün stüdyoya konuk olan genç kadın erkek arkadaşının programa çıktığı için kendisinden ayrıldığını söyleyip "Ne diyeyim yolu açık olsun." dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Köyü'nde çiftçi bir ailenin kızı olan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü ziyaretine gittiği halasının evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ablasını aramaya gelen doktor adayı erkek kardeşi Mehmet Altıngeyik'e genç doktorun bulunduğu haberini dakikalar içerisinde vermişti.

Müge Anlı'nın verdiği haber sonrası Duygu Eda Altıngeyik'in ailesi, kızlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşarken canlı yayına bağlanan genç doktor ise ısrarla kırgın olduğunu ifade etmişti. Ancak sitemi uzun sürmeyen Altıngeyik, Müge Anlı'nın sözleri üzerine evine dönmeye ikna olmuştu.

"AİLEMDEN KİMSE BANA DESTEK OLMADI"

Mezuniyet provasına bile katılmayan genç doktor, bulunmasının ardından araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın yanına İstanbul'a geldi. Herkesin yanıtını beklediği soruya cevap veren 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik, "O gün kuzenim küfür etti. Kimse bana destek olmadı. Kadın olduğum için susturuldum. Erkek olması bana böyle davranma cüretini vermez" dedi.

"ERKEK ARKADAŞIM PROGRAMA ÇIKTIĞIM İÇİN AYRILDI"

Canlı yayındaki ifadeleriyle herkesin dikkatini çeken genç doktor, "Ben kıskanç biriyim… Benden daha iyiyse karşımdaki kıskanıyorum. Arkadaşım okuduğu için ben de tıp okudum. Erkek arkadaşım da programa çıktığım için benden ayrıldı. Ne diyeyim yolu açık olsun" şeklinde konuştu. Tıp okuyan herkesin psikolojisinin yerinde olmadığını da sözlerine ekleyen Duygu Eda Altıngeyik, haksızlığa dayanmadığını da ifade etti.