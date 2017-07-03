Ailesinden Gizlediği Bebeğini Plaj Tuvaletinde Doğurup Bıraktı (2)

BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI



Tekirdağ'da ailesinden gizlediği hamileliği sonrasında tatil için geldiği Kumbağ Mahallesi'nde tuvalette doğum yaparak bebeğini bırakıp kaçan G.K., jandarmadaki soruşturmasının ardından gözaltına alınan ailesiyle birlikte Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun erkek kardeş M.K. serbest bırakıldı. Bebeğini tuvalette bırakıp kaçan G.K., annesi Y.K. ve babası K.K. tutuklama istemiyle Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, G.K.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklarken, annesi Y.K. ile babası K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan G.K. Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konuldu.