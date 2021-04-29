Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ailesi serada çalışırken, evlerinin önündeki su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif Emir Oruç boğuldu.

Erentepe Mahallesi'nde seracılık yapan Özcan (32) ve Funda Oruç (30) çifti, dün akşam saatlerinde çalışırken, çocukları Arif Emir de evlerinin önünde oynamaya başladı.

SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Bir süre sonra küçük Arif Emir ortadan kayboldu. Durumu fark eden Oruç çifti, evin çevresini kontrol etti, ancak çocuklarına ulaşamadı. Bahçedeki su dolu çukura bakan çift, Arif Emir'in suda hareketsiz yattığını gördü. Oruç çiftinin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu. Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilip içine su doldurulan çukura düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI