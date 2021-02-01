Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu

Antalya'da, bir aile, kızlarından uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde genç kızı yüzü kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın, sinir krizi geçirdiği tahmin ediliyor.