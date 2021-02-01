Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu
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Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu

01.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:15

Antalya'da, bir aile, kızlarından uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde genç kızı yüzü kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın, sinir krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2817 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, tek başına yaşayan D.B.S, şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına cevap vermeyince, aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D.B.S'nin kapısını uzun süre çalmasına rağmen cevap alamayınca, savcılıktan alınan izinle itfaiye ekipleri kapıyı kırdı.

YÜZÜ KAN İÇİNDE BULUNDU

İçeri giren ekipler, D.B.S'yi yüzü kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.B.S'nin, sinir krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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