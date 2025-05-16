Ailenin Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ailenin Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ailenin Şerefi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ailenin Şerefi konusu, özeti ve Ailenin Şerefi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ailenin Şerefi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ailenin Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ailenin Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Ailenin Şerefi konusu nedir, Ailenin Şerefi oyuncuları kimler ve Ailenin Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

'Ailenin Şerefi' filminde hayatı boyunca ailesini arayan Şeref'in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olaylar anlatılır.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür, Selahattin Taşdöğen, Aslı Samat, Cem Cücenoğlu, Nilüfer Kılıçarslan, Gözde Demirtaş, Berat Hekim ve Buse Özcan'ın yer aldı.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?




Ailenin Şerefi filminin çekimleri Midyat'ta tamamlandı.

Yapım yılı: 2025

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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