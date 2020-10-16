Ailemize hoş geldin güzel kızım! I·do Tatlıses ile Yasemin S¸efkatli nişanlandı
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Ailemize hoş geldin güzel kızım! I·do Tatlıses ile Yasemin S¸efkatli nişanlandı

16.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:26

Çift aile arasında yapılan törenle nis¸anlandı.İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu: Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım??.

Çift aile arasında yapılan törenle nis¸anlandı.

İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu:

 Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım??

Ailemize hoş geldin güzel kızım! I·do Tatlıses ile Yasemin S¸efkatli nişanlandı

Kaynak: Hürriyet

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