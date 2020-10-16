Ailemize hoş geldin güzel kızım! I·do Tatlıses ile Yasemin S¸efkatli nişanlandı

Çift aile arasında yapılan törenle nis¸anlandı.İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu: Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım??.