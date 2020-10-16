Ailemize hoş geldin güzel kızım! I·do Tatlıses ile Yasemin S¸efkatli nişanlandı
16.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:26
Çift aile arasında yapılan törenle nis¸anlandı.İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu: Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım??.
Çift aile arasında yapılan törenle nis¸anlandı.
İdo'nun annesi Derya Tuna, nişan haberini bu sözlerle duyurdu:
Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım??
Kaynak: Hürriyet