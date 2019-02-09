Ailelerine sigarayı bıraktıracağına söz veren veren çocuklar bisikleti kaptı

Kilis Belediyesinin '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası devam ediyor

KİLİS - Kilis'te belediye tarafından uygulanan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası devam ederken, ailelerine sigarayı bıraktıracağına söz veren çocuklara bisiklet dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası devam ediyor. 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen programda 500 bisiklet daha dağıtılırken, kentte şu ana kadar dağıtılan bisiklet sayısı yaklaşık 14 bini buldu. Sigara içen aile üyelerine sigarayı bıraktıracağına söz veren çocuklar, bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Bisiklet dağıtımı programında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyasının devam ettiğini söyledi. Başkan Kara şöyle konuştu:

"Amacımız çocukları sevindirmek, çocuklarımızın geleceğine iyi bir anı bırakmaktır. 3 şartımız var bir tanesi, çocuklarımızın karnesinde zayıf olmasını istemiyoruz. Zayıfı olanların teşekkür, teşekkür alanların takdir almalarını istiyoruz. İkincisi de en önemli şey anne, baba, dede ve nineleri sigara için varsa sigarayı bıraktırmaları, yeni nesilde en çok etkili olan torunların ve çocukların anneye, baya, nineye, dedeye etkileri çok fazladır. Hem genç nesillerin sigara içmemesi, hemde sigaraya karşı duyarlılık olması açısından önemli görüyorum. Üçüncüsü de bizim sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Günde bir iki saat düzenli şekilde bisiklet sürmelerini sağlıklı nesiller oluşmasına katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize, bu bölgede güçlü ve ayakta kalabilmemiz için güçlü cumhurbaşkanına, güçlü hükumete, güçlü orduya, güçlü devlete güçlü nesillere ihtiyacımız var."

Kaynak: İHA